Движение поездов после ЧП в Мурманской области полностью восстановлено

В Telegram-канале Октябрьской железной дороги сообщили, что в настоящий момент движение по двум путям на железнодорожной станции Княжая, которая расположена в Мурманской области, восстановлено полностью .
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