В Курской области следователем завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений на сумму 2,7 млн рублей

Оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Курской области во взаимодействии с ПУ ФСБ России по Курской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты незаконной рубки лесных насаждений в урочище «Больший» Большесолдатского района Курской области.