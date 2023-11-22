Убийственный рацион: к каким фатальным последствиям в организме может привести сыроедение

В последнее время среди блогеров активно популяризируется тренд на сыроедение. При подобном образе жизни человек полностью отказывается от приготовленной пищи, разрешая себе есть продукты только в их первозданном виде.
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