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Фонд Потанина поддержал благотворительный фонд «Андрюша»

Фонд Потанина поддержал благотворительный фонд «Андрюша»

В эндаумент организации внесено пожертвование в 10 миллионов рублей. Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева вручила сертификат на пополнение эндаумента фонда «Андрюша» его основателю и директору Юлии Жаботинской.

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