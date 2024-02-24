Офицер Дэвис: Зеленский заблуждается, что может начать новое наступление

Президент Украины Владимир Зеленский не способен адекватно оценить состояние армии своей страны. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис По его словам, новое контрнаступление не может начаться, так как у Вооруженных сил Украины не хватает людей для восполнения понесенных потерь.