Советский военнослужащий вернулся в Россию после 40 лет пребывания в Афганистане

Советский военнослужащий Сергей Красноперов, который 40 лет провёл в Афганистане, вернулся в Россию. В аэропорту Красноперова, который в Афганистане поменял имя на Нурмомада и принял ислам, встретили журналисты RT.
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