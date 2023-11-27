Экипажи Т-90М «Прорыв» уничтожили склад ВСУ в Серебрянском лесничестве

Военнослужащие Центрального военного округа башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза танкового аса Сергея Зорина уничтожили район размещения украинских боевиков и склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве.
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