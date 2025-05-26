Синоптик Ильин: в конце мая в Московской области ожидается аномальная жара

Последняя неделя мая в Москве и области будет жаркой. Как отметил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в отдельных районах температура может превысить 30-градусную отметку.
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