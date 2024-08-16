Скандал с ларьками на Древлянке обернулся иском к карельским СМИ

В суде уточняли, был ли газон, и какой частью тела был нанесен удар активисту Текст, фото: Антонина Кябелева 16 августа в Петрозаводском городском суде состоялось предварительное заседание по иску гражданина Республики Азербайджан Ахмадли Амил Улдуз оглы о защите чести, достоинства и деловой репутации к шести карельским СМИ и депутату ЗС РК Ройне Изюмову.
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