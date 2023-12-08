КХЛ оштрафовала 16 судей за ошибки на матчах сезона-2023/24

С каждым оштрафованным судьёй ведётся работа, чтобы поддерживать прозрачность структуры. Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал журналистам, что за ошибки на матчах сезона -2023/24 было оштрафовано 16 судей.
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