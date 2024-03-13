Губернатор Артамонов: В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

В Липецкой области объявили опасность атаки дронов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале «Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты.
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