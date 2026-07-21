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Бахарев заявил, что владельцы электронных кошельков впервые будут защищены законом

Бахарев заявил, что владельцы электронных кошельков впервые будут защищены законом

Владельцы электронных кошельков будут впервые защищены механизмом страхования вкладов. Об этом перед пленарным заседанием заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев («Единая Россия»).

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