Захарова напомнила о требовании западных НПО насчет Telegram

Захарова: в 2018 году 26 НПО призывали Москву не мешать работе Telegram Решение Франции задержать основателя мессенджера Telegram Павла Дурова ставит вопрос о том, потребуют ли международные структуры его освобождения «или проглотят языки».
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