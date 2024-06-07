Банк ВТБ и РусГидро подписали соглашение о сотрудничестве

Оно направлено на расширение партнерства по всей линейке банковских сервисов и услуг ВТБ и РусГидро в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о развитии партнерских отношений, направленных на расширение сотрудничества по всей линейке банковских сервисов и услуг.
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