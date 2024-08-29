Власти Соединённых Штатов Америки дали киевскому режиму согласие на проведение переговорного процесса по поводу того, чтобы позволить Вооружённым силам атаковать расположенные в глубине Российской Федерации цели при помощи полученного от США вооружения.
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