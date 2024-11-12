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ГЖД определила победителей регионального этапа конкурса «Инженеры транспорта»

ГЖД определила победителей регионального этапа конкурса «Инженеры транспорта»

Горьковская железная дорога (ГЖД) в сотрудничестве с экспертами дополнительного образования Нижегородской области объявила о победителях регионального этапа всероссийского конкурса инновационных изобретений «Инженеры транспорта».

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