Продвижение Netflix в игровой индустрии добавит вечеринки и кооперативное времяпрепровождение на диване

Со-главный исполнительный директор Netflix Грегори Питерс заявил, что компания добилась «хороших первых успехов» с момента запуска игр во время телефонного разговора о доходах стримингового сервиса за 4 квартал 2024 года.
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