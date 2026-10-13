UPtv's 2026 Christmas Lineup: See The Complete Schedule Of New Holiday Movies

UPtv's 2026 Christmas movie lineup features eight holiday premieres starring Vivica A. Fox, Kym Johnson Herjavec, and Gilles Marini.
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