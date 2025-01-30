Бывший начальник Главного управления связи МО: "В многолетней коррупции было повязано почти все руководство управления"

Стало известно, о чем рассказал следствию бывший замначальника Генштаба вооруженных сил. Лично я бы рекомендовал следствию оценить стоимость последствий не только в деньгах, но и в жизнях воюющих парней, в единицах потерянной техники, какая цифра получится.
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