Бывший начальник Главного управления связи МО: "В многолетней коррупции было повязано почти все руководство управления"

Стало известно, о чем рассказал следствию бывший замначальника Генштаба вооруженных сил. Лично я бы рекомендовал следствию оценить стоимость последствий не только в деньгах, но и в жизнях воюющих парней, в единицах потерянной техники, какая цифра получится.