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Царьград

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Армения посетила 704,9 тыс. русских за девять месяцев 2026 года

Армения посетила 704,9 тыс. русских за девять месяцев 2026 года

В первые девять месяцев 2026 года русские составляют основную часть туристов в Армении, посетив страну в количестве 704,9 тысячи человек.

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