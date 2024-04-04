РИА Новости: РФ поразила солдат ВСУ в Доме культуры в Днепропетровской области

Российская армия поразила Дом культуры и гимназию в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области, где были размещены украинские военные, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
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