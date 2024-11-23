5 ключевых показателей намекающих на новую волну роста Ethereum

Ethereum демонстрирует признаки готовности к новому ралли. Этому способствуют пять ключевых факторов: Рост сетевой активности: Увеличение числа транзакций на сети Ethereum свидетельствует о растущем интересе к платформе.
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