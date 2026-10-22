София — столица Болгарии с населением около 1,4 миллиона человек. Сочетание разнообразной архитектуры и богатой истории делает её привлекательным местом для путешественников.
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