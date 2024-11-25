Бучневич о «Сент-Луисе»: «Игра в атаке – самая большая проблема. С 1-2 голами за игру побеждать невозможно. У нас хорошие игроки, но мы не забиваем»

«Блюз» в текущем сезоне НХЛ забросили 53 шайбы в 22 играх и занимают занимают 30-е место в лиге по среднему числу голов за игру (2,36), 29-е место по среднему числу бросков в створ за игру (26,2) и 25-е место по эффективности большинства (16,7%).