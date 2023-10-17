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TRENDYMEN

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  • Модест
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Нейросеть попросили создать идеальное мужское лицо. Через 10 минут ИИ показал результаты

Нейросеть попросили создать идеальное мужское лицо. Через 10 минут ИИ показал результаты

Социологи запросили нейросеть изобразить мужчину-американца с идеальной внешностью. Исследователи рассчитывали получить разнообразные результаты, в зависимости от представлений о красоте жителей разных штатов.

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МК
Мария Калинина
Все брюнеты?
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