Нейросеть попросили создать идеальное мужское лицо. Через 10 минут ИИ показал результаты

Социологи запросили нейросеть изобразить мужчину-американца с идеальной внешностью. Исследователи рассчитывали получить разнообразные результаты, в зависимости от представлений о красоте жителей разных штатов.
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