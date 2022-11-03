Русская весна

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Что стоит за возвращением России в «зерновую сделку»

Что стоит за возвращением России в «зерновую сделку»

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, для телеграм-канала «Специально для RT» прокомментировал возобновление участия России в «зерновой сделке» и негативную реакцию на это событие.

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