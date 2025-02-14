Пошла жара: Штурмовики пересекли границу на Белгородщине. Полковник сообщил о расширении плацдарма в зоне СВО

Русские штурмовики пересекли границу между Белгородской и Харьковской областей. По данным военного журналиста, обозревателя, ветерана боевых действий, полковника запаса Геннадия Алёхина, здесь началась жара.
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