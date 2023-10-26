Впервые в регионе проблемные объекты достроят на средства проектов комплексного развития территорий

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов напомнил, что в регионе определен ряд площадок под КРТ, самая значимая из них площадью более 200 га расположена в Калининском районе Новосибирска – микрорайон «Клюквенный».
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