Настала осень — созрела хурма, вкусная и полезная

Наступила осень – хурма спелая, вкусная и полезная. В сезон эти южные фрукты (с ботанической точки зрения это ягоды, но большинству людей все же привычнее называть их фруктами) продаются в любом супермаркете.
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