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Компания Tcom Unitronex представит аэростаты для военных целей

Компания Tcom Unitronex представит аэростаты для военных целей

Аэростаты для военных целей представит уа XXXIV Международном Выставочном зале оборонной промышленности (MSPO) американская компания Tcom Unitronex, 25 августа сообщает Defence24.

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