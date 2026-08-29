Компания Tcom Unitronex представит аэростаты для военных целей

Аэростаты для военных целей представит уа XXXIV Международном Выставочном зале оборонной промышленности (MSPO) американская компания Tcom Unitronex, 25 августа сообщает Defence24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Парламентская опп...
- Армии Индии и США...
- Глава ЕКА отверг ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым