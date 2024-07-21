Замкомбрига сообщил, что Красногоровка практически полностью освобождена

Операция по освобождению Красногоровки к северо-западу от Донецка практически завершена, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Мамай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии