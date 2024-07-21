Политика как он...
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Политика как она есть

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Замкомбрига сообщил, что Красногоровка практически полностью освобождена

Замкомбрига сообщил, что Красногоровка практически полностью освобождена

Операция по освобождению Красногоровки к северо-западу от Донецка практически завершена, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Мамай.

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