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Маск после слов помощника Байдена задался вопросом, как выглядит победа Киева

Маск после слов помощника Байдена задался вопросом, как выглядит победа Киева

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление помощника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о возможности победы Киева в конфликте с РФ, задавшись вопросом, что представляет собой эта "победа".

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Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Настоящая победа Киеве выглядеть запад в труху и в первую очередь США.
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13 час.

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