Маск после слов помощника Байдена задался вопросом, как выглядит победа Киева

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление помощника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о возможности победы Киева в конфликте с РФ, задавшись вопросом, что представляет собой эта "победа".
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