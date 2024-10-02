Не выбрасывайте это! 9 крутых идей для интерьера из остатков стройматериалов

Закончили ремонт и не знаете, куда деть оставшиеся материалы? Не спешите выбрасывать! Из этих "ненужных" вещей можно создать стильные элементы декора, которые не только сэкономят бюджет, но и придадут вашему дому свою изюминку.
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