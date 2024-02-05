Глава Адыгеи выразил соболезнования в связи с атакой ВСУ на Лисичанск

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов от имени всех жителей республики выразил искренние соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, родным и близким погибших в результате атаки и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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