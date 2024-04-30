Почему же не вино инопланетян – их мог уничтожить убийственный космический луч Евгения КомароваСпекуляции о том, существует ли какая-то форма инопланетной жизни за пределами нашей планеты, уходят корнями в древнюю Грецию и Рим.
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