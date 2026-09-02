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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов о Ванкувере: «Проблем в обыденных ситуациях нет, но когда предметные разговоры, моего английского пока не хватает. А сленг – это совсем сложно. В команде помогают, отвечают проще»

Нападающий « Ванкувера »  Илья Сафонов в блоге на Спортсе’’ рассказал об общении на английском языке в Канаде.

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