Что посадить на даче в тени, где раньше все плохо росло: совет агронома

Почти каждый владелец дачи старается эффективно использовать весь свой земельный участок. Проблемой часто становятся кроны деревьев, дающие необходимую летом тень человеку — без постоянно доступа к ультрафиолету начинают плохо расти посадки.
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