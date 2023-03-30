Минобороны: ВС РФ ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении

Бойцы ВС РФ уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. В сообщении Минобороны РФ говорится, что российские войска также сорвали ротацию подразделений противника в районе населенного пункта Молчаново.
Бойцы ВС РФ уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. В сообщении Минобороны РФ говорится, что российские войска также сорвали ротацию подразделений противника в районе населенного пункта Молчаново.
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