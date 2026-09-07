Скрытый сахар: как незаметные углеводы меняют здоровье и почему полный отказ не работает

Сахар давно перестал быть просто белым порошком в чашке чая. Сегодня это вещество присутствует в таком количестве повседневных продуктов, что человек может даже не подозревать, сколько углеводов он реально потребляет за день.
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