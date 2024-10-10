Срочно! Зеленский в панике: Россия получила секретные данные от высокопоставленного военачальника ВСУ

Тг-канал Инсайдер сообщает, ссылаясь на свои источники, что президент Зеленский в панике распорядился о служебной проверке из-за того, что на протяжении последней недели Россия точечно уничтожает дальнобойный арсенал, включая те поставки, которые еще на подходе.