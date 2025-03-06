Статистические лайфхаки позволяют лучше понимать РЖД. Простые показатели могут подсказать ответ на сложные железнодорожные вопросы

Некоторое время назад я опубликовал пост о различных показателях скорости и о том, каким образом эти разные показатели или разница между этими показателями помогает нам подсветить те или иные проблемы эксплуатационной работы железных дорог (см.
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