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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Статистические лайфхаки позволяют лучше понимать РЖД. Простые показатели могут подсказать ответ на сложные железнодорожные вопросы

Статистические лайфхаки позволяют лучше понимать РЖД. Простые показатели могут подсказать ответ на сложные железнодорожные вопросы

Некоторое время назад я опубликовал пост о различных показателях скорости и о том, каким образом эти разные показатели или разница между этими показателями помогает нам подсветить те или иные проблемы эксплуатационной работы железных дорог (см.

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