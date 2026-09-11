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Царьград

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В Нижегородской области 38 тыс. детей учатся во вторую смену

В Нижегородской области 38 тыс. детей учатся во вторую смену

В Нижегородской области во вторую смену в 2024/2025 учебном году обучаются 38 тыс. школьников. Об этом свидетельствуют сведения, представленные региональным министерством образования.

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