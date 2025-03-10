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Царьград

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Ночной удар ВСУ: в Самарской области уничтожены три вражеских дрона

Ночной удар ВСУ: в Самарской области уничтожены три вражеских дрона

В Самарской области в ночь на сегодня была предпринята атака ВСУ на местные предприятия. В Новокуйбышевске силы ПВО нейтрализовали три беспилотника.

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