СК России возбуждено уголовное дело по факту атак московского региона украинскими БПЛА

По факту массированных атак московского региона украинскими беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибшие и пострадавшие, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.
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