Продавца банды петербургских «чёрных риелторов» отправили в колонию

Ему вменяли восемь эпизодов мошенничества с недвижимостью. Продавца имущества Андрея Графа, который работал на банду «чёрных риелторов» в Петербурге, отправили в колонию на 3,5 года по делу о мошенничестве.
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