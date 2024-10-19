«Да, я захватчик»

Снявшегося в Судже наемника из США ждет расстрел. Американский наемник ВСУ Дэниел Ребар. СоцсетиГлавное военное следственное управление Следственного комитета РФ завело уголовное на американского наемника ВСУ Дэниела Ребара.
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