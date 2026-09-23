Тупиковая ветвь ﻿

Александр Роджерс Мог ли я подумать в 2007 году, читая «Оборону тупика», что всё так сложится? Если честно, не только мог, но и надеялся (причём обоснованно).
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