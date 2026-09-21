От билборда под окнами до правительственного самолёта: семь браков знаменитостей с чиновниками

Их привыкли видеть на сцене, экране и в эфире. Их мужья занимали кабинеты, выходили на трибуны, работали дипломатами, депутатами и чиновниками.
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