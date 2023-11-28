В Котласе в День матери назвали лучшую «Поморскую семью»

На одноимённый региональный конкурс собрались 200 участников из Котласа, Коряжмы и КрасноборскаСамой юной участнице конкурса едва исполнилось шесть месяцев, отметили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
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