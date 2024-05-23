Норвегия вводит новые ограничения для российских туристов

Власти Норвегии ввели дополнительные ограничения на въезд граждан России. С 29 мая россиянам, желающим попасть в скандинавскую страну в туристических или целях «непервостепенной важности» через единственный КПП «Стурскуг» (с российской стороны — МАПП «Борисоглебск», находится на территории Печенгского района Мурманской области), будет отказано во въезде.